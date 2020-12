Ci sarà il Porto sulla strada della Juventus agli ottavi di Champions League. Questo ha decretato il sorteggio che è stato effettuato oggi a Nyon.

Per i bianconeri un avversario sicuramente da temere, che ha un organico di qualità e non a caso ha superato il suo girone. Insomma guai a sottovalutare un Porto che potrebbe essere un ostacolo molto impegnativo da superare. A guidarlo tra l’altro c’è un tecnico che conosce molto bene la serie A e il calcio italiano in generale, ovvero Sergio Conceicao, ex giocatore di Lazio e Inter.

