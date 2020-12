Juventus, Dybala senza pace: “Cristiano Ronaldo gli toglie spazio”

La Juventus viaggia spedita verso il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta ma è sempre la questione Dybala a tenere banco.

Nella giornata di ieri il presidente bianconero Andrea Agnelli ha rivelato che la dirigenza ha già proposto il rinnovo contrattuale al giocatore argentino, senza avere però ancora ottenuto una risposta dal giocatore. In questa stagione Dybala ha giocato meno del previsto, un po’ frenato da alcuni infortuni che non gli hanno permesso di raggiungere una forma ottimale. Ma le sue quotazioni sono in rialzo dopo il gol segnato al Genoa.

Juventus, le parole di Zamparini su Dybala

Il portale Tuttojuve.com ha intervistato Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo che lanciò proprio Dybala. E non sembra avere dubbi sulle qualità dell’argentino. “Dybala è uno dei più grandi calciatori che attualmente giocano in Europa, ma non è il punto di riferimento della Juventus. Il Barcellona ha da oltre dieci anni Messi, il PSG è illuminato dalle giocate di Neymar mentre qui tutti i palloni giocabili arrivano a Ronaldo che gli occupa lo spazio. In una squadra deve essere l’uomo faro, altrimenti è inutile” ha detto Zamparini. “Deve andar via dalla Juventus, che sarebbe ugualmente grande anche senza di lui, e dal calcio italiano, perché qui prima del talento viene la tattica. Resto sempre dell’idea che non firmerà il rinnovo di contratto” ha detto ancora l’ex numero uno rosanero.