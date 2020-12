Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha parlato prima del match di stasera. In ballo la situazione Dybala e la chiusura al Papu Gomez

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Fabio Paratici, a pochi minuti dal fischio d’inizio fra Juventus-Atalanta, ha parlato della situazione relativa fra i due giocatori argentini: del Papu Gomez fino al futuro di Paulo Dybala.

Alla domanda diretta sul possibile interesse dei bianconeri nei confronti dell’attaccante argentino Papu Gomez ormai in uscita dall’Atalanta, Paratici ha risposto con un lapidario “No” e a poi voluto precisare che presto ci sarà un incontro per stabilire il futuro di Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE>>>Juventus Atalanta Diretta Live, seguite con noi il match di Serie A

Calciomercato Juventus, Paratici chiude per Gomez e apre a Dybala

La Juventus dunque si tira fuori dalla corsa per l’attaccante numero 10 dell’Atalanta che quasi certamente lascerà Bergamo a gennaio a causa del litigio con l’allenatore Gasperini. Ma proprio Fabio Paratici ha parlato di quello che sarà il futuro di Paulo Dybala. Ai microfoni di Sky Sport si è parlato della Joya, nei prossimi giorni ci dovrà essere un incontro. Ecco le parole del direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici: “Sul futuro di Dybala presto ci sarà un incontro con il giocatore”.

LEGGI ANCHE>>>Dybala, sirene da Parigi e uno scambio da copertina con il Barcellona

Il dirigente bianconero ha parlato, oltre che di mercato, ha parlato del match di stasera e dell’Atalanta, ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha risposto: “Cambiando allenatore sapevamo che avremmo avuto bisogno di qualche gara in più. Non c’è stato modo di fare grande rodaggio. Affrontiamo una squadra molto forte, che è cresciuta tantissimo e che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. E che soprattutto è diventata un orgoglio per il calcio italiano”.