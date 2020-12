Pirlo, che sorpresa. Tra i convocati Juventus il nome che non ti aspetti

Giorgio Chiellini compare nell’elenco dei calciatori convocati da Andrea Pirlo per il match di stasera contro l’Atalanta alle 18.30.

Una sorpresa graditissima alla lettura dei convocati da parte della Juventus. Giorgio Chiellini, l’unico calciatore sul pianeta Terra ad avere vinto 9 scudetti consecutivi, compare insieme agli altri. Si accomoderà pertanto in panchina, sperando che Pirlo non ricorra a lui. Significherebbe che le cose non girano per il verso giusto, ma il capitano è pronto. L’unico assente a questo punto resta il turco Demiral, con Khedira che continua ad allenarsi in gruppo ma a non partecipare alle gare ufficiali. Re Giorgio, pertanto, torna a disposizione dopo oltre un mese dallo stop per l’infortunio. Rimediò il ko in Champions League contro il Ferencvaros lo scorso 4 novembre.

Chiellini nell’elenco diramato da Pirlo

Ecco i 24 nominativi inclusi da Pirlo nell’elenco dei convocati. Stasera contro l’Atalanta c’è un match cruciale per le sorti del campionato dei bianconeri. Dinanzi alla Vecchia Signora c’è la terribile banda di Gasperini.