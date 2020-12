Juventus-Atalanta streaming: dove vedere il match in diretta tv e internet

Juventus-Atalanta le probabili formazioni

Grande sfida quella che vedrà di fronte i bianconeri di Andrea Pirlo e i bergamaschi di Gasperini, due squadre di spessore e con tanti elementi di qualità in tutti i reparti. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport 202 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, commento tecnico affidato a Lele Adani. A bordocampo i giornalisti Guardalà e Nebuloni. Punti preziosi per la classifica in palio in questo confronto. Entrambe le squadre hanno vinto nell’ultimo turno di campionato e vogliono continuare nella loro corsa verso le posizioni di vertice. Spettacolo assicurato. La partitagrazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv, la cui visione per un mese di Sport costa 29,99 euro. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1. Chi gioca in casa Juve? Pirlo sembra avere le idee chiare, schiererà un modulo pressoché a specchio con quello atalantino. Cuadrado e Alex Sandro saranno i due esterni, con Morata destinato ad essere titolare al fianco di Cristiano Ronaldo. Fuori Chiesa e Kulusevski, Ramsey giocherà come trequartista.Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, McKennie, Arthur, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Juventus-Atalanta streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.