Fifa, Premio The Best. Ronaldo l’ha vinto o no? Ecco il verdetto

Da pochi istanti è stato emanato il verdetto che ha decretato Robert Lewandowski vincitore del Premio

FIFA PREMIO THE BEST/ C’era molto attesa per capire il possibile vincitore del Premio The Best, conferito dalla Fifa al calciatore che si è distinto sia in campo nazionale che internazionale con il proprio club. Il titolo è andato a Robert Lewandowski, che ha battuto i rivali Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il portoghese, dunque, si deve accontentare del podio, come gli era capitato anche in altre due circostanze.

Dopo essersi aggiudicato le prime due edizioni, infatti, il campione portoghese ha dovuto sempre “abdicare”, accontentandosi di un piazzamento. Grande soddisfazione per la Juventus femminile: la Fifa ha inserito nella top 11 ideale Barbara Buonansea, autrice di un’annata straordinaria con la compagine bianconera. Ottimo coronamento di una stagione straordinaria per la Juve women, che ha dimostrato di potersi destreggiare molto bene anche in campo internazionale, testimonianza di un movimento che con il passare degli anni si sta affermando sempre di più in pianta stabile.