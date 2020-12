Juventus, Pirlo è otto punti in meno rispetto a Sarri nella classifica odierna. Il pareggio di ieri ha sancito una netta differenza.

Juventus, la squadra di Andrea Pirlo si trova, in questo momento, a otto punti in meno a quella allenata da Sarri la scorsa stagione. Una differenza numerica abbastanza importante che però non sembra preoccupare particolarmente il maestro. C’è da dire che la stagione è iniziata in un’altra maniera, molte squadre si sono profondamente potenziate e la situazione Covid non ha comunque dato il tempo necessario a Pirlo di preparare la sua nuova squadra, composta, per lo più, da giovani promesse del presente e del futuro. Una rifondazione che ha visto cambiare molto degli undici titolari di Sarri ma che purtroppo non si è riconfermata, almeno nel punteggio del momento, a livello.

Juventus, Pirlo dietro a Sarri: otto punti in meno rispetto all’anno scorso

Il primo bilancio della prima parte della stagione non è di certo così roseo, la Juventus non è più in testa alla classifica inseguendo le milanesi.