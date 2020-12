Cessione Ramsey, calciomercato Juventus: pronta un’offerta da 22 mln

Secondo le ultime indiscrezioni, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 22 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino del gallese.

Calciomercato Ramsey Juventus Liverpool/ La permanenza di Aaron Ramsey alla Juventus oscilla costantemente tra pericolosi alti e bassi: l’ex centrocampista dell‘Arsenal, infatti, alterna buone prestazioni ad altre impalpabili, che molto spesso obbligano Pirlo a relegarlo mestamente in panchina. Al Camp Nou contro il Barcellona, ad esempio, il gallese è stato uno dei migliori in campo, sfiorando la marcatura in più di un’occasione, dimostrando una capacità d’incidere in palcoscenici importanti che in pochi hanno.

In campionato, però, Ramsey sta faticando moltissimo: poche sono le apparizioni che gli hanno fatto meritare una sufficienza in pagella. C’è da aggiungere anche la problematica relativa ai continui infortuni muscolari, che hanno rappresentato una vera e propria spada di Damocle per la mezzala, alle prese con noie muscolari che in molte circostanze gli hanno impedito di trovare la tanto agognata continuità. Il centrocampista non è incedibile, e a fronte di un’offerta importante potrebbe partire; nelle ultime ore, in tal senso, è da segnalare l’interessamento del Liverpool.