Calciomercato Juventus, Bernardeschi è diventato un rebus. L’esterno italiano potrebbe lasciare i bianconeri già nel mercato di gennaio

Calciomercato Juventus, quale sarà il futuro di Federico Bernardeschi? L’esterno italiano è un rebus per la squadra di Pirlo, ancora non si è capita la reale posizione con cui farlo giocare. Già la scorsa stagione Bernardeschi, con Sarri, fu utilizzato in diversi modi ma nessuno – realmente – definitivo. Con Pirlo il minutaggio si è addirittura dimezzato. Ora il giocatore non è più una priorità e potrebbe, dunque, essere messo sul mercato già in questa sessione di riparazione. Troppi esterni e pochi attaccanti. I bianconeri hanno bisogno di un nuovo ariete, di un vice Morata che possa dare quel contributo offensivo in un settore decisamente in allarme numerico.

LEGGI ANCHE>>>Parma Juventus, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Calciomercato Juventus, rebus Bernardeschi: le possibili soluzioni

Avventura che sembra, dunque, ai titoli di coda. Federico Bernardeschi potrebbe essere il sacrifico necessario per permettere ai bianconeri di investire già nel mercato di gennaio. Come dicevamo poc’anzi, la necessità, a questo punto, è quella di investire su un nuovo attaccante ma anche su un laterale difensivo: c’è sempre in ballo il duetto del Chelsea Giroud – Emerson Palmieri che sembra fare gola alla dirigenza bianconera. Ma per investire bisogna, pertanto, vendere. Molte big di Serie A potrebbe interessarsi all’esterno italiano e proprio per questo motivo Fabio Paratici potrebbe piazzare colpi a sorpresa: come l’ormai consueto scambio di cartellini, in voga anche visto il periodo non certo roseo per l’economia calcistica.