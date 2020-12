Calciomercato Juventus, in arrivo rinnovo e adeguamento

Il calciomercato della Juventus non solo vedrà i bianconeri alla ricerca di nuovi giocatori per puntellare la rosa, ma si cercherà anche di blindare i giocatori sui quali la società punta per il futuro.

Uno di questi è sicuramente Gianluca Frabotta. Il laterale sinistro dell’Under 23 è stato promosso da Andrea Pirlo in prima squadra e quando è stato chiamato in causa, soprattutto nelle prime gare della stagione, ha risposto con prestazioni sicuramente positive. Per questo motivo la dirigenza bianconera sembra aver preso una importante decisione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: le novità