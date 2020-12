La Juventus è ormai pronta per il prossimo appuntamento di campionato che la vedrà protagonista sul campo del Parma domani sera.

I bianconeri devono fare bottino pieno per rimanere nelle zone che contano della graduatoria. Ma vincere sul campo dei ducali non sarà affatto semplice, considerando il valore di una squadra, quella di Liverani, a caccia di punti salvezza. Come se non bastasse ci saranno delle assenze importanti per Pirlo. Chiellini e Demiral sono out per infortunio, Arthur non ha recuperato dalla botta rimediata contro l’Atalanta. Ma, notizia dell’ultima ora, non ci sarà nemmeno Dybala. L’argentino non è stato infatti convocato per un affaticamento alla gamba destra.

