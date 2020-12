Calciomercato Juventus, la verità sul futuro del “Papu” Gomez

La corsa a Papu Gomez si è fatta avvincente perché il mercato si avvicina sempre di più. La Juventus tuttavia sembra fredda sull’argentino.

La situazione in casa Atalanta è caotica nonostante gli ottimi risultati sul campo. Il pareggio contro la Juventus ne è la testimonianza lampante. Ad ogni modo continua a tenere banco la questione legata al Papu Gomez. Prima del match con la Juventus un suo video di pochi secondi è diventato subito virale. Lo ritraeva cantare sorridendo l’inno della Juventus nel pre-partita all’Allianz Stadium. Di sicuro le immagini di Sky hanno fatto discutere. L’argentino è in rotta con l’allenatore Gasperini che non lo schiera più titolare ed è anche reduce da un colloquio con la società a cui ha partecipato il suo agente. Quello che poteva sembrare un indizio di mercato, tuttavia, non lo è.

