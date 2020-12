Parma Juventus, Buffon consiglia: “Ecco il segreto per vincere lo scudetto”

Le parole del portierone bianconero dopo la fine della gara che ha visto la Juventus strapazzare il Parma per 4-0.

Parma Juventus Buffon/ Dopo la roboante vittoria ottenuta contro il parma, Gianluigi Buffon ha espresso le sue considerazioni ai microfoni di Dazn: “Era importante vincere oggi, per dare un segnale a tutte le concorrenti. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi, tenendo il pallino della gara per tutti i 90 minuti. Ora il calendario ci sorride perché prima delle vacanze natalizie sfideremo una Fiorentina che appare in difficoltà.

Sulla corsa scudetto: “Sarà importante farci trovare agli scontri diretti appaiati con le nostre rivali. Dovremo essere bravi a non staccarci, altrimenti si corre il rischio di giocare quelle partite avendo l’obbligo di vincere per non essere tagliati fuori. Contro la Roma abbiamo avuto un moto d’orgoglio e siamo riusciti a recuperarla in dieci, mentre contro la Lazio avremmo meritato sicuramente di più.