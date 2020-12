Calciomercato Juventus, il Manchester United già pensa al sostituto

C’è un nome che continua a rimanere caldo per il calciomercato della Juventus nel mese di gennaio ed è quello di Paul Pogba.

Il campione francese è il sogno della dirigenza e anche dei tifosi, pronti a riaccogliere il centrocampista che in passato ha già vestito la maglia bianconera. La sua esperienza al Manchester United sembra essere al capolinea, il calciatore pare infatti intenzionato a cambiare aria. E un campione del genere è logico che stuzzichi la fantasia di tanti top club europei. Juventus compresa, ovviamente

Calciomercato Juventus, lo United punta Rice al posto di Pogba

C’è una voce che arriva dall’Inghilterra e che fa sognare indirettamente i tifosi bianconeri. Secondo quanto riporta infatti Talk Sport, il Manchester Unites si sarebbe già mosso per sostituire nel migliore dei modi Paul Pogba. Il club non vuole farsi trovare impreparato alla probabile partenza del francese ed è per questo motivo che ha messo nel mirino Declan Rice. Ha solo 21 anni, ma è già vice-capitano del West Ham e ha già collezionato 100 presenze in Premier League. Piace anche al Chelsea, ma in caso di suo approdo alla corte di Solskjaer a quel punto Pogba potrebbe avere il via libera per partire.