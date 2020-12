Juventus, Dybala stop: ecco quando tornerà in campo

La Juventus questa sera sarà di scena sul campo del Parma senza Paulo Dybala, che non è stato inserito nell’elenco dei convocati.

Nessun caso, il giocatore argentino si è fermato durante la rifinitura per un affaticamento alla gamba destra e dunque il tecnico Andrea Pirlo ha deciso di non rischiarlo in questa partita, consapevole dei tanti impegni che attendono la sua squadra nel corso dei prossimi mesi. Davvero un peccato, perché secondo le indiscrezioni sulla formazione il numero dieci sarebbe dovuto essere titolare contro l’undici di Liverani. E Dybala, ora come mai, aveva tanto bisogno di scendere in campo.

