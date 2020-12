Video Goal Morata, Parma Juventus: lo spagnolo firma il poker

Video Goal di Alvaro Morata, che ha portato la formazione di Andrea Pirlo sullo 0-4.

Morata porta sul 4-0 Juventus con un’ottima realizzazione. Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo alla propria squadra, portando in rete i bianconeri. Ora concentrazione fino alla fine del match, Pirlo ha le carte giuste per giocarsi la vittoria e portare a casa i tre punti, fondamentali, per la testa della classifica e per cercare il primato in campionato, tre punti oggi potrebbero risultare fondamentali per concludere l’anno con un giusto equilibrio.

