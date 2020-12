De Paul alla Juventus, calciomercato: la Premier lo tenta, ma l’argentino…

Calciomercato Juventus, il futuro di Rodrigo De Paul è un rebus: piace molto ai bianconeri, ma le sirene dalla Premier si fanno sentire con una certa insistenza

DE PAUL JUVENTUS CALCIOMERCATO/ Nella lista dei dirigenti della Juventus, a caratteri cubitali campeggia il nome di Rodrigo De Paul, per il quale la società di Corso Galileo Ferraris aveva provato ad imbastire una trattiva con l’Udinese già la scorsa estate, dovendosi però scontrare con le esose richieste del club friulano, che continua a valutare l’argentino non meno di 40 milioni di euro, bonus esclusi.

La mezzala poliedrica allenata da Gotti piace e non poco alla Juve: De Paul, però, ha molti estimatori anche in Premier, ai quali in più di una circostanza ha “strizzato l’occhiolino”. Il Leeds, ad esempio, in estate è stato a un passo dal definire l’affare, che però è sfumato al fotofinish. Come riportato da tuttojuve 24, il sudamericano non disdegnerebbe l’ipotesi di un trasferimento in Premier, campionato che valorizzerebbe le sue qualità fisiche e tecniche. La prossima estate potrà rispondere sicuramente in maniera più esauriente a questo dubbio amletico: per “Don Rodrigo” si spalancheranno le porte d’Oltremanica?