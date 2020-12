Ci sono sogni di calciomercato importanti per i tifosi della Juventus, che sperano possano arrivare dei rinforzi per la squadra di Pirlo.

Il mese di gennaio è ormai alle porte e non si prevedono delle rivoluzioni in casa bianconero. Del resto non c’è bisogno certo di rivoltare come un calzino un organico che è imbattuto in campionato e che si è qualificato come primo del girone in Champions League. Tuttavia se ci sarà l’occasione sicuramente la società non si farà trovare impreparata.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma tra le opzioni per Demiral