Ansu Fati per Dybala, la verità sullo scambio tra Juventus e Barcellona

La Juventus insegue Ansu Fati da almeno un anno, ma il Barcellona ha fatto muro. Saltano fuori le verità sul paventato scambio con Paulo Dybala.

La Juventus sogna di arrivare ad Ansu Fati da almeno un anno. I più attenti ricorderanno bene che, quando si paventò la cessione di Pjanic ai blaugrana, la prima richiesta della Juve fu il talentino. E’ il calciatore che in ottica futura può rappresentare una seconda punta micidiale, all’occorrenza da sfruttare anche sigli esterni in un 4-3-3. Per il momento il club catalano ha fatto completamente muro: non si tocca, lo considerano l’erede di Messi. Nei giorni scorsi, tuttavia, si è discusso e tanto di un possibile scambio con Paulo Dybala.

Ansu Fati, gioiello blaugrana