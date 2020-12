Calciomercato Juventus, è partita l’asta per il difensore

Il calciomercato della Juventus sta per riaprirsi nel prossimo mese di gennaio ma la società bianconera più che altro guarda al futuro.

All’inizio del 2021 non è da escludere qualche movimento in entrata e in uscita per migliorare la rosa di Andrea Pirlo, ma la Juve logicamente guarda già anche alla prossima stagione. E tra i tanti nomi che sono circolati tra i più interessanti c’è anche quello di David Alaba. Il jolly del Bayern Monaco non rinnoverà con la squadra tedesca e il suo contratto è in scadenza nel prossimo mese di giugno. A questo punto è chiaro che si scatenerà un’asta per ingaggiarlo a costo zero.

