Calciomercato Juventus, opportunità in difesa dal Chelsea

Calciomercato Juventus, dal Chelsea potrebbe arrivare Rudiger. Il calciatore è verso i saluti con un blues e tornerebbe volentieri in Serie A

Calciomercato Juventus, Rudiger opportunità per gennaio. L’ex difensore della Roma sembra agli sgoccioli con i blues e pronto alla partenza già nel mercato di gennaio. Il calciatore apprezzerebbe il ritorno in Serie A, campionato in cui ha militato con la maglia della Roma. Fra le tante big interessate all’acquisto potrebbero esserci anche i bianconeri. La squadra di Pirlo sta avendo problemi sui difensori, dopo l’infortunio di Chiellini e Demiral gli uomini al centro sono contati, c’è bisogno di forze fresche e d’esperienza. Rudiger conosce molto bene l’ambiente del calcio italiano e vorrebbe ritornarci da protagonista.

Non solo la Juventus. Ci sarebbe anche l’Inter fortemente interessata a garantirsi le prestazioni sportive del tedesco.

L’arrivo di Thiago Silva ha complicato i piani dell’ex Roma che sta giocando davvero troppo poco per le sue qualità. Ad oggi le presenze sono solo cinque e Lampard non sembra cambiare idea. La voglia di giocare e tornare protagonista è tanta. Questa estate ci saranno gli europei e il giocatore vuole esserci, proprio per questo motivo starebbe pensando all’addio già nel mercato di riparazione di gennaio. Rudiger in estate era stato offerto a Milan e Roma ma oggi le priorità sono cambiate.

Come dicevamo poc’anzi, le due squadre che il momento si contengono il calciatore sono Inter e Juventus. La prima per esigenze tecniche e la seconda per esigenze di uomini. La situazione di Chiellini è sempre più precaria se dovesse stare a fuori ancora a lungo la stagione potrebbe essere già leggermente compromessa, pertanto la Vecchia Signora vuole correre ai ripari facendo acquisti laddove c’è bisogno. Un nuovo difensore, già esperto e consapevole di come funziona il calcio italiano, potrebbe diventare l’acquisto imprescindibile. Staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane.