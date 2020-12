Juventus, contro la Fiorentina andrà al massimo in panchina

Tutto pronto, o quasi, in casa Juventus per la partita contro la Fiorentina che si giocherà domani sera, 22 dicembre.

Ultimo match dell’anno per la squadra di Andrea Pirlo, che vorrà senz’altro chiudere in bellezza l’anno solare. I tre punti servono non solo per gioire per l’ennesima vittoria, ma soprattutto per rimanere in scia alle milanesi che stanno viaggiando su ritmi altissimi. Il morale è a mille in casa bianconera dopo la sonante vittoria sul campo del Parma. Ma guai a distrarsi contro i viola, che possono contare su un organico importante arricchito dalla presenza di Ribery.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma tra le opzioni per Demiral