Formazioni ufficiali Juventus Fiorentina. Le scelte di Pirlo per il match di questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium

Formazioni Juventus Fiorentina: una sfida importantissima quella di questa sera per la Juventus, Pirlo non può sbagliare e per questo match di campionato e dovrà avvalersi di tutta la qualità tecnica presente nella sua rosa, proprio perché un risultato positivo garantirebbe un posto saldo nei piani alti della classifica, garantendo una fine dell’anno più serena dal punto di vista dei risultati e per la corsa al titolo, riconfermandosi come l’ultima prestazione di campionato. Pirlo potrà contare su tutta la qualità tecnica in rosa, stiamo parlando del ritorno da titolare di Alvaro Morata, subentrato all’infortunato Dybala, l’attaccante spagnolo tornerà dal primo minuto insieme all’ormai consolidata coppia di gol con Cristiano Ronaldo. Per fare bene la squadra del maestro si affiderà a tutta la qualità offensiva a disposizione. Ci sarà, dunque, dal primo minuto Alvaro Morata pronto a siglare gol importanti al fianco del solito, fidatissimo, Cristiano e con l’ausilio degli esterni. L’obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i tre punti per garantirsi una solida posizione in testa alla classifica e rispondere con vigore agli avversari per la corsa al titolo.

LEGGI ANCHE>>>Juventus-Napoli, ufficiale: arriva la sentenza del Coni

Formazioni ufficiali Juventus Fiorentina, le scelte di Pirlo

Il maestro ha fatto le sue scelte per il match di stasera, che si disputerà in casa dei bianconeri: all’Allianz Stadium, appuntamento previsto per le 20.45. Una sfida molto importante contro un avversario da non sottovalutare. La Fiorentina eterna rivale farà di tutto per mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus, dunque, concentrazione massima per una sfida di vitale importanza per la classifica. Ecco dunque gli undici che scenderanno in campo questa sera: