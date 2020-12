Juventus-Napoli, oggi l’udienza nei saloni del Coni

By

La Juventus ha vinto a tavolino il match contro il Napoli dello scorso ottobre ma oggi al Coni va in scena l’udienza del ricorso.

E’ l’ultimo gradino della giustizia sportiva quello che dovrà fare su questa partita mai disputata. Ricostruiamo la vicenda. Allo Stadium il Napoli non si presentò perchè in isolamento dopo alcuni casi di Covid riscontrati nella squadra. Il giudice sportivo ha deciso però che quella partita si sarebbe dovuta giocare, per questo motivo ha assegnato la vittoria a tavolino alla Juventus e ha inflitto al Napoli anche un punto di penalizzazione. Una decisione, quella del giudice sportivo, che è stata poi confermata anche dalla Corte d’Appello.

