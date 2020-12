Le parole di Di Nardo ai microfoni di Torino Granata sull’esito del ricorso accettato dal Napoli

Juventus Napoli Ricorso Di Nardo/ L’esito del ricorso presentato dal Napoli non poteva non lasciare strascichi importanti tra gli addetti ai lavori. Gli uomini di Gennaro Gattuso, infatti, si sono ” garantiti” la possibilità di giocare il match del 4 ottobre, che non si era disputato a causa delle note vicissitudini legate al Covid e all’Asl. Notizia che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sull’esito del campionato, anche perché in un primo momento era stata assegnata la vittoria a tavolino ai Campioni d’Italia uscenti, poi revocata. Sarà il campo, dunque, a stabilire la vincitrice tra le due compagini.

Questo è stato il tema principale attorno al quale è ruotata la dichiarazione rilasciata da Marco Di Nardo a Torino Granata. Il giornalista, tra le altre, di Sportitalia, si è soffermato a parlare proprio di Juventus Napoli: “Il ricorso del Napoli ha mostrato in maniera inequivocabile una falla nel protocollo varato dai club, concernente il ruolo dell’ASL. I partenopei avrebbero dovuto attenersi a quelle regole, e far presente il problema in un secondo momento, in maniera tale da non creare un precedente. Ormai è andata cosi, ed è giusto che una gara così bella la si disputi. Magari vincerà il Napoli come capitato con Sarri.”