Juventus-Napoli si dovrà rigiocare. I partenopei hanno vinto il ricorso e si è scelta la data in cui verrà recuperata la partita

Juventus-Napoli si dovrà rigiocare. Nonostante l’ottenimento dei tre punti della vittoria a tavolino, alla fine, i partenopei hanno vinto il ricorso e il match dovrà essere, ufficialmente, rigiocato.

Una svolta davvero clamorosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha ribaltato tutto,niente 3-0 a tavolino e automaticamente rimozione dei tre punti ai bianconeri, il match andrà giocato sul campo. Ora si dovranno scegliere le possibili date per il recupero della partita.

Juventus-Napoli si rigioca: la data del recupero del match di Serie A

La questione che ancora teneva banco alla fine ha avuto la sentenza che desideravano i partenopei, poter rigiocare il match sul campo. Ricordiamo che il Napoli non partì per Torino a causa di due giocatori positivi al Covid, e proprio mentre era in procinto di lasciare Napoli i calciatori erano stati rispediti a casa dall’ASL intervenuta preventivamente per bloccare la partenza degli azzurri. La Juventus come da regolamento si era presentata in campo regolarmente all’orario designato. Match che si sarebbe dovuto giocatore all’Allianz Stadium. Senza la presenza del Napoli, i bianconeri hanno ottenuto dal Giudice Sportivo il 3-0 a tavolino. Con tanto di penalizzazione di un punto per i partenopei. Ora il match si rigiocherà ufficialmente, ma quando? Inizialmente si era deciso e pensato al 13 gennaio con conseguente slittamento delle gare di Coppa Italia di ambe due le squadre. Questa soluzione però non sembra piacere molto ai piani alti e bisognerà ancora attendere per avere una data ufficiale.

Neanche tempo di qualche ora, sul web si è nuovamente accesa la rivalità che lega le due tifoserie. Ma anche per le altre squadre, visto che ad esempio squadre come Milan, Inter e la Roma avevano giocato comunque con giocatori assenti causa Covid. Una situazione bizzarra che sta, naturalmente, scatenando i tanti tifosi.