Juventus Fiorentina, Pirlo sbotta: “Le immagini parlano chiaro”

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo dopo Juventus Fiorentina

JUVENTUS FIORENTINA ANALISI/ Un match che può avere delle ripercussioni importanti sul cammino in campionato della Juventus, che perde rovinosamente contro la Fiorentina nel secondo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Ecco il commento a caldo di Andrea Pirlo:

Leggi anche-->Pagelle Juventus Fiorentina e voti: Cuadrado flop, Cr7 l’unico a salvarsi

“Siamo entrati molli, non con il piglio giusto. Sin dalle prime battute, non siamo parsi sufficientemente concentrati. Sembrava che avessimo la testa alle vacanze. Il rosso a Cuadrado era netto, ma ci sono stati anche episodi a nostro sfavore che non commento. Le immagini parlano chiaro. Bonucci fino ad ora aveva fatto bene, De Ligt è uscito per un affaticamento. Per quanto riguarda Juve Napoli, non ho nessun problema a rigiocare. Mi dispiace solo per quelle squadre che sono state costrette a viaggiare con giocatrori in meno a causa del Covid.