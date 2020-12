Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino

Arrivano aggiornamenti per per Reynolds e il calciomercato Juventus. Oltre a Paratici ci sono Bruges e Fiorentina. Roma più defilata.

Arrivano nuovi aggiornamenti per il terzino statunitense Bryan Reynolds. Le sue ottime prestazioni con la maglia del FC Dallas non sono sfuggite agli osservatori di alcuni importanti club europei, in particolare quelli di Roma, Fiorentina e Bruges, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Il calciomercato Juventus interesserà anche questo nome, anzi calciomercato.it ha fornito ulteriori sviluppi. Secondo il giornalista americano Tom Bogert, i giallorossi avrebbero frenato a differenza di Paratici che ora studia l’affondo.

Calciomercato Juventus, chi è Reynolds

Interessante terzino destro classe 2001, Reynolds è nato e cresciuto nel club texano, con il quale è riuscito a debuttare in MLS. Ha otalizzato complessivamente 27 presenze e 5 assist con la prima squadra (ha esordito tra “i grandi” il 19 maggio 2019 contro il LAFC). Bryan nel corso della sua pur breve carriera ha già modificato la sua posizione nello scacchiere tattico passando dal ruolo di ala a quello di difensore esterno destro. Un passaggio che ha fortemente giovato al talento statunitense che partendo da più lontano ha più spazio per mettere in moto le sue lunghe leve (è alto 191 cm.) e sfruttare la sua potente progressione palla al piede.