Juventus, Bonucci ha voluto scusarsi con i tifosi per la brutta sconfitta di ieri. “Ci metto la faccia”. Le parole del capitano sui social

Juventus, Bonucci ha voluto scusarsi con tutti i supporter bianconeri per la brutta figura offerta ieri sera. I bianconeri sono usciti sconfitti in casa con la Fiorentina con un netto 0-3. Un risultato davvero sconcertante arrivato dopo una serie di prestazione, invece, decisamente positive. Nonostante alcuni episodi arbitrali dubbi e due – possibili – mancati rigori, i bianconeri non hanno alibi, la prestazione di ieri sera non rispecchia il volere di Pirlo e degli undici scesi in campo. Il primo a metterci la faccia è stato proprio il capitano, che sul proprio profilo Instagram ha chiesto scusa a tutti i tifosi, ecco le parole di Leonardo Bonucci pubblicate ieri sera:

Juventus, Bonucci chiede scusa sui social: le parole del capitano

Sul proprio profilo Bonucci scrive: “La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere”. Parlo chiare e sincere, la Juventus di ieri sera non è scesa in campo, forse troppo molle o come ha detto lo stesso Pirlo, già con la testa in vacanza. 3 punti persi che ora, dopo la sentenza di Napoli e l’ufficialità del match che dovrà essere rigiocato, la vetta si allontana. Nulla è perduto ma il cammino sarà sempre più insidioso. Il primo ko in campionato è arrivato in un momento decisamente insolito visto che i bianconeri arrivano da due ottime prestazioni. I tre punti persi ieri rischiano di avere ripercussioni sull’andazzo del campionato, con l’eventuale vittoria delle due milanesi e una partita da recuperare, i bianconeri rischiano di andare a -8-9 punti della vetta: tanti ma nulla è ancora perduto definitivamente.