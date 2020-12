Milik alla Juventus, calciomercato: il polacco sempre più vicino

Calciomercato Juventus, per Arkadiusz Milik si fa sempre più concreta la pista bianconera: sul centravanti polacco Paratici proverà l’affondo a parametro zero.

MILIK JUVENTUS CALCIOMERCATO/ Juve-Napoli: storia di una rivalità che è sfociata in un aula della FIGC, dove è stato recentemente accolto il ricorso partenopeo circa la disputa del match dell’Allianz Stadium inizialmente in programma il 4 ottobre non disputatosi a causa delle note vicissitudini legate a Covid e ASL. Storia, però, anche di intrecci di mercato, che molto spesso sono ruotati attorno a numeri 9 affermati: Quagliarella, Gonzalo Higuain e ultimo, in ordine di tempo, Arkadiusz Milik.

Sul centravanti polacco è forte da tempo l’interessamento della Juventus, che già la scorsa sessione estiva di calciomercato aveva cercato in tutti i modi di assicurarsi l’attaccante del Napoli, ai ferri corti con il club di De Laurentiis, con il quale non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo anno. I campani però pochi mesi fa si sono opposti all’idea di lasciar partire Milik in direzione Torino, salvo poi frenarne l’approdo anche alla Roma.