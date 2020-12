Pirlo a caccia di nuovi calciatori. Juventus, i nomi per il vice Morata

La Juventus di Pirlo sul mercato deve portare a Torino il vice Morata. I bianconeri hanno bisogno di un centravanti di scorta che occupi l’area.

C’è un problema serio in casa bianconera quando le cose non si mettono per il verso giusto. Manca qualcuno che occupi militarmente l’area di rigore, che faccia sentire il sentimento della paura ai difensori avversari. Mario Mandzukic è stato l’incarnazione di tale figura per anni, poi accantonato frettolosamente da Sarri. Per fortuna l’arrivo di Morata ha risolto il problema dell’attaccante principale, il titolare, ma quello di scorta manca. Ecco perché Pirlo lo chiede a gran voce.

Pirlo vuole un centravanti di scorta