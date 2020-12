La Juventus si gode qualche giorno di relax prima di tornare a tuffarsi nell’atmosfera del campionato di serie A.

Ad inizio gennaio la squadra di Andrea Pirlo sarà attesa dalla partita contro l’Udinese. L’obiettivo del nuovo anno sarà quello di non perdere terreno dalle milanesi, che stanno viaggiando ad altissima velocità ed hanno accumulato già un vantaggio importante su Ronaldo e compagni. Che tuttavia non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Così come non ce l’ha il presidente Andrea Agnelli.

