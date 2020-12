Juventus, Arthur non preoccupa: le condizioni del brasiliano

Migliorano le condizioni del centrocampista brasiliano, che non sarebbe stato rischiato da Andrea Pirlo contro Parma e Fiorentina solo a scopo precauzionale

Juventus Arthur condizioni/ Buone notizie in casa Juventus sul fronte Arthur. Il brasiliano, che era stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo in occasione della sfida contro l’Atalanta, sta velocemente smaltendo i postumi dell’infortunio alla coscia che lo aveva visto coinvolto. I primi esami strumentali avevano scongiurato l’ipotesi di lesioni o guai muscolari piuttosto seri: contro Parma e Fiorentina, Pirlo ha preferito non mandarlo in campo precauzionalmente, per scongiurare improvvide ricadute.

Il brasiliano era apparso in netta crescita dopo le prime uscite stagionali, nelle quali aveva palesato non pochi problemi di ambientazione. Proprio la sfida contro la sua ex squadra, il Barcellona, aveva consegnato un regista poliedrico, capace di dettare i ritmi in modo importante, e di interpretare al meglio le due fasi. Qualità che Pirlo richiede costantemente ai suoi centrocampisti: ecco perché l’allenatore bianconero sarà molto contento nell’apprendere la velocità con la quale Arthur si affretta a rientrare. L’obiettivo è quello di averlo al meglio in vista della prima gara stagionale, contro l’Udinese.