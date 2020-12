Juventus, tempo di bilanci per il 2020: cosa dicono i numeri

La Juventus ha chiuso il 2020 come peggio non poteva, ovvero con una netta sconfitta casalinga patita contro la Fiorentina.

Ma questa sconfitta non deve certo cancellare un anno vissuto con grande difficoltà anche nel mondo del calcio, ovviamente a causa del Covid, ma nel quale la Juve è riuscita a centrare il nono scudetto consecutivo. Certo, il bottino sarebbe potuto essere più ricco, ma è proprio dai ko che nascono nuove motivazioni e si impara dagli errori commessi.

Juventus solo quarta nella classifica dei punti del 2020

La vittoria nel recupero per allungare 🏃‍♂️ di nuovo sui cugini e chiudere nel migliore dei modi un anno di grazia 🎊#TMdatabase #SerieA pic.twitter.com/g29zWgnfxL — Transfermarkt.it (@TMit_news) December 24, 2020

Un dato risalta all’occhio però guardando la classifica delle squadre che hanno accumulato più punti durante l’anno solare. Come rivela Transfermartk, infatti, la Juventus è solamente quarta in questa speciale classifica, con 65 punti totali conquistati. E’ vero che c’è una partita in meno nel conteggio (quella contro il Napoli), ma in ogni caso la sostanza non cambierebbe. Al primo posto c’è il Milan di Pioli con un bottino super di 79 punti, meglio anche dell’Inter di Conte (73) e dell’Atalanta. Per il 2021 uno stimolo in più per Ronaldo e soci sarà migliorare il piazzamento anche questa speciale graduatoria.