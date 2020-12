Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano notizia di un possibile addio del numero uno polacco Wojciech Szczesny

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti news relative al futuro del numero 1 bianconero, il portiere polacco Wojciech Szczesny. Stando al portale spagnolo ‘Fichajes.net’ il problema della rosa bianconera, che ieri ha perso in casa contro la Fiorentina con un rovinoso 0-3 potrebbe passare proprio dalla porta. In particolare il polacco, pur essendo un ottimo interprete del ruolo, non sembra offrire garanzie sufficienti per giocare ai livelli richiesti da un top club europeo come la Juventus, che dovrebbe lottare sempre per i vertici, sempre dalla Spagna parlano di un possibile nuovo interessamento nel mercato di Paratici alla ricerca di un nuovo numero 1 per la porta.

Calciomercato Juventus, possibile addio del portiere: si pensa al sostituto