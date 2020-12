Per la Juventus c’è qualche meritato giorno di riposo per ricaricare le pile prima dell’inizio dei nuovi impegni per l’anno che verrà.

Non ci sarà a dire il vero tanto tempo per riposarsi, visto che il 3 gennaio la formazione di Pirlo sarà nuovamente impegnata in serie A per affrontare alle ore 20.45 l’Udinese di mister Gotti. Anche i friulani non hanno chiuso il 2020 nel migliore dei modi, perdendo in casa contro il Benevento. Insomma una partita che la Juve non dovrà sottovalutare, ma i ragazzi di Pirlo questo ormai lo sanno molto bene.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, Paratici sprinta per un giovane terzino

LEGGI ANCHE —>Juventus-Napoli, c’è la data possibile del recupero di campionato