Calciomercato Juventus, duello in serie A per un difensore

Sembrano esserci dei possibili movimenti in arrivo in casa Juventus per il calciomercato che si aprirà nel prossimo mese di gennaio.

La società bianconera proverà infatti a rinforzare l’organico da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. La Juve deve rimontare in campionato sulle due milanesi ed è chiamata ad essere al top quando ripartirà la Champions League, con la fase ad eliminazione. La dirigenza ha più volte dimostrato di essere lungimirante in chiave mercato e si cercheranno solo profili funzionali e destinati a rimanere a lungo in bianconero.

