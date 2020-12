Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere il giovane terzino Bryan Reynolds classe 2001 del Dallas FC.

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a chiudere un altro giovane americano. Stiamo parlando di Bryan Reynolds terzino destro del Dallas FC. Il laterale difensivo potrebbe già arrivare nel mercato di riparazione di gennaio. L’operazione potrebbe però, almeno inizialmente, vedere i bianconeri costretti al prestito del terzino magari al Cagliari, per via dell’impossibilità di tesserarlo avendo lo slot dei giocatori extracomunitari pieno. Un giovanissimo che sembra già avere un grosso potenziale. Abbiamo visto come la dirigenza ci abbia visto lungo con l’altro americano in rosa, Weston McKennie è già uno dei nuovi pupilli di Pirlo e che non possa in futuro diventarlo anche Reynolds? Il terzino destra ha un futuro roseo davanti e potrebbe metterlo in mostra proprio in bianconero.

Calciomercato Juventus, bianconeri sul giovane terzino: c’è una novità

Affare che potrebbe costare ai bianconeri almeno 8 milioni di euro. Operazione che la Juventus spera di chiudere in sinergia con il Cagliari che dovrebbe, almeno inizialmente, garantirsi il prestito del laterale destro, proprio per impossibilità della Vecchia Signora di tesserarlo, visto lo slot dei calciatori extracomunitari pieno. Un colpo in prospettiva proprio come McKennie che già sta portando grandissimi risultati siglando, fra l’altro, gol molto importanti e forse già un titolare della mediana bianconera. Bryan Reynolds dal conto suo cercherà di mettersi in luce in Serie A: un trampolino di lancio ideale per un giocatore del suo calibro dal futuro roseo.