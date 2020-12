Juventus, Chiellini recupera: fissata la data del ritorno in campo

Dopo un lungo calvario, Giorgio Chiellini potrebbe ritornare a calpestare il manto erboso in occasione della sfida contro l’Udinese, al rientro dopo la sosta.

Juventus Chiellini/ Sarebbe finalmente giunto al termine il calvario di Giorgio Chiellini, fermato da un infortunio muscolare il 20 ottobre in occasione della gara casalinga contro la Dinamo Kiev. Il vice capitano bianconero, dopo un lungo periodo di convalescenza, avrebbe dovuto fare il suo rientro contro la Fiorentina, ma come rivela tuttojuve 24, l’esito dell’incontro ha fatto sì che Pirlo decidesse di non rischiare “King Kong” già contro i gigliati.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, addio Bonucci: Guardiola lo chiama, c’è il blitz

Niente di preoccupante, però: Chiellini tornerà in campo molto presumibilmente già contro l’Udinese, nella prima gara dell’anno della squadra di Pirlo. Un recupero importante per il neo tecnico bianconero, che potrà fare affidamento sulla grande personalità, dentro e fuori dal campo, di uno dei pilastri dei successi recenti della storia bianconera. Un rientro imprescindibile, che farà rifiatare a turno i vari Bonucci e De Ligt, costretti agli straordinari nell’ultimo scorcio di stagione: per recuperare i punti persi in campionato e dare l’assalto alla Champions, sarà fondamentale l’apporto di un maestro della difesa come Giorgione Chiellini, il cui futuro in bianconero è ancora tutto da scrivere.