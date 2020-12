Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Matthijs de Ligt (@mdeligt_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19)

Juventus, i giocatori della Vecchia Signora sono riusciti a festeggiare questa piccola parentesi natalizia. Festività vissuta in maniera diversa dagli altri anni, ma comunque sempre supportata dagli affetti più preziosi: la famiglia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante: può arrivare

Juventus, vacanze di Natale: le foto dei giocatori bianconeri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Cuadrado (@cuadrado)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arthur Melo (@arthurhmelo)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexchiesa)

Tutti attorno all’albero di Natale. Quest’anno più che mai, vista la pandemia mondiale che ha messo in ginocchio tutto il mondo, l’affetto dei propri cari è il dono più prezioso che si possa dare e ricevere. A ricordarlo anche i giocatori della Juventus che in una serie di foto pubblicate sui propri portali social hanno immortalato il momento familiare più bello: la liturgia del Natale, alcuni sono riusciti anche a farsi un giro in montagna, come Cuadrado.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, compleanno con polemica social per Ramsey: le reazioni

A giorni si riprenderà il campionato, domenica 3 gennaio i bianconeri incontreranno l’Udinese in casa. Sfida da non perdere ma soprattutto da non sbagliare.