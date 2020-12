Calciomercato Juventus, il Re Leone è pronto a ritornare a Torino. Ora c’è il via libera: Llorente può arrivare già da subito

Calciomercato Juventus, Fernando Llorente può tornare a Torino. Un sogno che si avvera. Il Re Leone stato a lungo tempo uno degli idoli indiscussi di tanti supporter della Vecchia Signora potrebbe ritornare in questo mercato di riparazione di gennaio. Il piano mercato bianconero ha, attualmente, la priorità di coprire un ruolo da vice Morata, in poche parole serve un centroavanti in grado di sostituire al meglio lo spagnolo quando sarà indisponibile. Chi più di Fernando non risponde affermativo a questa richiesta? Inoltre, data l’esperienza e il calibro del giocatore, molto abile nel colpo di testa e nel farsi marcare lasciando liberi gli esterni in attacco, il suo contributo potrebbe risultare fondamentale per il tipo di gioco di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, via libera per il bomber: può arrivare subito

Alcuni grandi ritorni, ogni tanto, fanno la reale differenza. Morata è il caso ma potrebbero esserlo anche con il mai dimenticato Fernando Llorente.