Calciomercato Juventus, Ozil in arrivo dalla Premier gratis. L’ultimo grande colpo potrebbe superare anche la concorrenza dell’Inter

Calciomercato Juventus, tante opportunità in arrivo per Andrea Pirlo. Dalla Premier si prospetta un nuovo super colpo. Ozil dell’Arsenal, il campione tedesco che già ha scritto la storia del suo club oltre che della nazionale con cui ha vinto il Mondiale, potrebbe arrivare a parametro zero. Occasione più unica che rara visto che il tedesco potrebbe arrivare a zero. Un profilo che non solo garantirebbe un salto di qualità tecnico ma vista la leadership in campo e il ritrovato compagno Cristiano Ronaldo potrebbe formare una coppia importante in ottica offensiva.

Calciomercato Juventus, dalla Premier: top player in arrivo gratis