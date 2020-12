Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno praticamente chiuso l’operazione Reynolds. Prestito in sinergia e approdo a fine stagione

Calciomercato Juventus, operazione praticamente chiusa per Ryan Reynolds. Il giovane laterale difensivo del Dallas FC. potrebbe arrivare a fine stagione con un prestito preventivo già a gennaio, in sinergia con la Juventus. Lo annuncia anche il giornalista Romeo Agresti sul proprio profilo Twitter con un post: “La Juventus ha illustrato il suo progetto a Ryan Reynolds: prestito (in sinergia) e garanzie sull’approdo a Torino al termine della stagione. C’è l’ok del giocatore, ma resta da trovare l’intesa economica. Resiste l’offerta del Club Brugge. No accordo con la Roma”.

Calciomercato Juventus, scelto il nuovo terzino: arriva dagli USA

I bianconeri sono pronti per chiudere l’operazione per il giovane terzino americano. Un altro grande colpo a stelle e strisce. Dopo McKennie, i bianconeri sono pronti a ripetere un’alta operazione con un giovane profilo americano, trattasi del terzino del Dallas FC. Ryan Reynolds. Inizialmente accostato alla Roma il ragazzo sembra, però, aver ricevuto un corteggiamento più intenso da parte della dirigenza bianconera che sempre di più ha come obiettivo di mercato l’arrivo di un laterale difensivo. Reynolds è un giovane dal futuro roseo che potrebbe garantire quella differenza importanti nel futuro. Un piano d’azione che prevede l’acquisto ma con un iniziale prestito in Serie A.

Un acquisto possibile già nell’attuale mercato di riparazione di gennaio ma che potrebbe inizialmente prevedere un prestito, magari in Serie A al Cagliari. La Juventus non possiede lo slot libero per tesserare un calciatore extracomunitario quindi dovrà necessariamente darlo in prestito almeno fino a giugno per poi poterlo avere ufficialmente in squadra.