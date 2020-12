Calciomercato Juventus, De Paul potrebbe arrivare alla Juventus in cambio di Rugani. L’ultima indiscrezione avvicina l’argentino

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero. Stando alle ultime indiscrezione riportate da il “Corriere dello Sport“, l’argentino potrebbe diventare un giocatore della Vecchia Signora grazie una contropartita che potrebbe fare comodo agli altri bianconeri dell’Udinese. Stiamo parlando di un giocatore ancora giovane ma dalla già indubbia esperienza. Daniele Rugani potrebbe diventare infatti la pedina di scambio per arrivare al centrocampista che tanto piace al mister Pirlo. Daniele, ora in prestito in Ligue 1 al Rennes, potrebbe tornare in Italia per essere ceduto in cambio di Rodrigo De Paul autentico obiettivo della dirigenza bianconera.

De Paul alla Juventus, Calciomercato: c’è lo scambio

La dirigenza friulana valuta De Paul almeno 40 milioni di euro, prezzo che i bianconeri vorrebbero poter ammortizzare con l’inserimento di una contropartita tecnica di qualità come, appunto, Daniele Rugani, ma non solo. Oltre al difensore centrale italiano, la Vecchia Signora vorrebbe poter colmare del tutto il prezzo richiesto dal cartellino del giocatore, infatti oltre al difensore ci sarebbe l’intenzione di aggiungere un altro giovane: Portanova che piacerebbe molto alla dirigenza dell’Udinese. Trattativa in corso che però dovrà avere ulteriore approfondimento nelle prossime settimane. I bianconeri come abbiamo già dedotto dall’inizio della stagione sono pronti a rivoluzionare la rosa partendo dai leader ma puntando molto su giovani di prospettiva.