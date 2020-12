Calciomercato Juventus, potrebbe sfumare un obiettivo in attacco dei bianconeri, Milik potrebbe andare all’Atletico Madrid

Calciomercato Juventus, dalla Spagna non arrivano buone notizie per uno degli obiettivi in attacco dei bianconeri. Sappiamo come da tempo Paratici & co siano molto attenti alla situazione di Milik, l’attaccante polacco del Napoli, che già ad inizio stagione sembrava molto vicino a vestire la maglia della Juventus visto l’affetto dell’ex tecnico Maurizio Sarri che l’aveva messo in cima alle preferenze. Con l’arrivo di Morata si era parlato del polacco come eventuale sostituto dello spagnolo già nel mercato di riparazione di gennaio. Obiettivo che però, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, potrebbe sfumare. Diego Costa sarebbe pronto a rescindere con la squadra di Simeone e in quel momento il centroavanti polacco diventerebbe la priorità e il suo eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, può sfumare un obiettivo in attacco: c’è l’Atletico

Milik era stato inserito nel lotto di nomi per un nuovo attaccante in casa bianconera, Pirlo ha bisogno di un altro centroavanti in squadra, il polacco era in cima alla lista anche per la disponibilità a trasferirsi nel mercato di gennaio. Un profilo che farebbe al caso dei bianconeri anche per via delle sue caratteristiche tecnico tattiche perfette per la manovra offensiva voluta dal Maestro. Un desiderio che però potrebbe presto sfumare visto che in Spagna l’hanno identificato come obiettivo prioritario qualora Diego Costa, ormai ai ferri corri con l’altra compagine madrilena, dovesse lasciare già in questa sessione invernale.