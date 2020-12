Calciomercato Juventus, la nuova ipotesi per l’attacco potrebbe essere italiana. Ai bianconeri piace Gianluca Scamacca

Calciomercato Juventus, in casa bianconera continua a tenere banco il problema relativo all’attaccante, alla squadra di Pirlo serve un vice Morata: un calciatore che possa avere le caratteristiche di un centroavanti di ruolo e sostituire lo spagnolo qualora fosse indisponibile. Numericamente serve un altro colpo, sono stati pensate parecchie soluzioni: dal grande ritorno di Fernando Llorente, anche se non più giovanissimo d’età, fino alla certezza di Olivier Giroud del Chelsea ma l’ultima idea sembra essere tutta italiana.

Come svelato dall’edizione di oggi de “La Gazzetta dello Sport” Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ed attualmente al Genoa, potrebbe essere l’uomo mercato della sessione invernale di gennaio.

Calciomercato Juventus, ipotesi italiana per l’attacco

Con l’arrivo di Ballardini, il giovane attaccante dell’Under 21 italiana sarebbe pronto alla grande avventura, già lasciando il suo club a gennaio. Il Sassuolo per il cartellino dell’attaccante chiede almeno 20 milioni di euro. I bianconeri sembrano stuzzicati dall’idea anche perché il giocatore è molto giovane, a differenza delle alternative studiate. Per anticipare l’assalto del Milan, altra squadra decisamente interessata a Scamacca, la Vecchia Signora potrebbe mettere sul piatto due giovani contropartite tecniche che piacciono al Sassuolo: ovverosia uno tra Frabotta o Portanova più una parte in cash di 7-8 milioni di euro.

