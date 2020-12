La Juventus è al lavoro per preparare le prossime sfide di campionato e del resto il calendario di gennaio 2021 mette davvero i brividi.

Tante partite importanti in campionato per l’undici bianconero, tra cui gli scontri diretti per lo scudetto contro Milan e Inter che andranno giocati entrambi in trasferta. Ma a gennaio ci sarà anche da giocare la finale di Supercoppa Italiana e l’ottavo in gara secca di Coppa Italia. Anche per questo motivo Pirlo si aspetta rinforzi dal calciomercato che sta per aprirsi.

