Juventus, testa all’Udinese: ecco come stanno gli acciaccati

La Juventus ha ripreso a lavorare in vista del ritorno in campo il prossimo 3 gennaio, quando sfiderà l’Udinese.

Nessun passo falso è ammesso adesso per la formazione di Andrea Pirlo, chiamata a recuperare il gap dalle due milanesi che sono nei primi posti della classifica. Il divario è già ampio, anche se dovrà essere giocata la partita contro il Napoli, e per questo motivo contro i friulani di Gotti sarà obbligatorio ottenere i tre punti. Oggi la squadra si è ritrovata dopo le vacanze natalizie per iniziare a preparare la sfida.

