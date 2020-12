La Juventus è tornata a lavorare sul campo per iniziare a preparare i prossimi impegni del 2021, un anno che si aprirà con grandi appuntamenti.

Il 3 gennaio la formazione guidata da Andrea Pirlo dovrà vedersela contro l’Udinese, mentre nel giorno della Befana invece si affronterà il Milan in quello che può essere considerato come un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto. I rossoneri infatti sono con pieno merito al comando della graduatoria senza aver perso nemmeno una partita finora. Dunque un avversario che si preannuncia complicato da affrontare, anche se Pioli dovrà fare a meno ancora di uno dei suoi uomini migliori.

