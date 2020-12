Milik, a sorpresa il polacco torna ad un passo dalla Juventus

Milik lascerà il Napoli per prenotare un posto agli Europei: il suo ct è stato chiaro. Ecco perché la Juventus può prenderlo subito.

Ancora Milik, ma stavolta non a parametro zero.La Juventus è a caccia del centravanti che dovrà giocarsi il posto con Morata. O, per meglio dire, dovrà fare il vice del canterano. L’autentica rivelazione della prima parte di campionato è intoccabile, tanto che perfino Dybala è scalato nelle gerarchie. I bianconeri sanno che dal primo febbraio prenderebbero a zeroil centravanti polacco, ma non vogliono correre rischi. Quali? Che il ragazzo si accordi altrove per andare a giocare subito.

Milik alla Juventus, la situazione

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport. Per andare alla Juventus, scrivono, Milik dovrebbe starsene ancora sei mesi in tribuna. Correre quindi incontro al vento di Castel Volturno negli allenamenti senza prospettiva a cui si sottopone e immaginare un’estate vuota, senza Lewandowski al fianco. E il Napoli ha riparlato al suo agente per cercare una cessione onerosa subito a gennaio. In questo caso i bianconeri sarebbero tagliati fuori. Trovare la squadra che gli riconosca la possibilità di rimettersi in gioco, per concedere al ct della Polonia di convocarlo, è la priorità. Ma De Laurentiis a zero non vuole perderlo e Paratici deve pagarlo. Se lo vuole.